Путин утвердил новое бюджетное правило

В России утвердили новое бюджетное правило, в соответствие с которым на финансирование расходов разрешено направлять не более 8 трлн рублей нефтегазовых доходов в год в 2023-2025 годах, после чего сумму будут ежегодно индексировать на 4%. Это следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации, передает РИА Новости.
Его подписал президент России Владимир Путин.
На 2023 и 2024 годы правило смягчили - предполагаются более высокие расходы за счет нефтегазовой ренты. Разрешены траты из ФНБ в размере 2,9 трлн и 1,6 трлн соответственно.
Ранее Путин заявлял, что Россия должна выйти на бюджетное правило к 2024 году. Глава государства утверждал, что страна будет уверенным шагом сокращать дефицит бюджета. Президент отмечал, что в следующем году дефицит бюджета планируется примерно в 2%.
Ранее сообщалось, что Министерство финансов РФ к 2025 планирует нарастить госдолг до 29,9 триллиона рублей, или 17,5 процента ВВП — для покрытия дефицита бюджета.