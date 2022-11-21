Украина повысит плату за транзит российской нефти

Украина в 2023 году планирует повысить плату за транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Восточную Европу. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо «Укртранснафты» в «Транснефть».

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По информации агентства, украинский оператор сообщил «Транснефти», что «продолжающееся разрушение украинской энергетической инфраструктуры привело к значительному дефициту электроэнергии, увеличению ее стоимости, нехватке топлива, запасных частей».

В письме, которое подписал гендиректор «Укртранснафты» Владимир Цепенда, также отмечается увеличение расходов на организацию безопасных условий труда персонала и охрану объектов.

Компания заявила, что повысит тарифы на транспортировку сырой нефти в Венгрию и Словакию на €2,10 за тонну до €13,60 с 1 января 2023 года.

Как напоминает агентство, плата за транзит нефти из России также была повышена в апреле, в результате чего общее увеличение в годовом исчислении составило 51%.