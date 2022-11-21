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18 минут назад

Новак: Россия не будет поставлять нефть в страны, которые введут ценовой потолок на нефть

ТАСС

Россия не планирует поставлять нефть или нефтепродукты в страны, которые введут ценовой потолок. Вместо этих направлений Россия переориентирует поставки на рыночно-ориентированных партнеров или сократит добычу. Об этом сказал журналистам вице-премьер России Александр Новак.

Новак рассказал об ответных мерах РФ на ценовой потолок на нефть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Россия подтверждает свой статус надежного поставщика энергии на мировой рынок и рыночный статус наших взаимоотношений с партнерами. В связи с этим мы не планируем поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут применять принцип ценового потолка с последующей переориентацией поставок на рыночно-ориентированных партнеров или с сокращением добычи", - сказал он.

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Новак отметил, что введение ценовых потолков на энергоресурсы, а также политизация энергетики может привести лишь к дефициту и проблемам с энергообеспечением.

"Мы считаем, что политизация энергетики может привести лишь к дефициту ресурсов и проблемам с энергообеспечением. Ценовой потолок как раз явялется актом беспрецедентного вмешательства в рыночные принципы функционирования нефтяного рынка, что неизбежно приведет к падению инвестиций, снижению предложения и дефицита предложения нефти и любых других биржевых товаров, к которым может быть применен данный механизм в будущем", - сказал он.

Экономика,Александр Новак,
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