Новак рассказал об ответных мерах РФ на ценовой потолок на нефть

Россия не станет поставлять нефть или нефтепродукты в страны, которые введут ценовой потолок на ее нефть. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Александр Новак . Его слова приводит ТАСС.

«Мы не планируем поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут применять принцип ценового потолка. Вместо этого Россия переориентирует поставки на рыночно-ориентированных партнеров или сократит добычу», — сказал Новак.

По его словам, такое решение лишь «подтвердит статус надежного поставщика энергии на мировой рынок». А вот введение ценовых потолков на энергоресурсы и политизация энергетики наоборот приведет «к дефициту и проблемам с энергообеспечением», добавил он.