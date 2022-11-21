Новак рассказал об ответных мерах РФ на ценовой потолок на нефть

Россия не станет поставлять нефть или нефтепродукты в страны, которые введут ценовой потолок на ее нефть. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Александр Новак. Его слова приводит ТАСС.
«Мы не планируем поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут применять принцип ценового потолка. Вместо этого Россия переориентирует поставки на рыночно-ориентированных партнеров или сократит добычу», — сказал Новак.
По его словам, такое решение лишь «подтвердит статус надежного поставщика энергии на мировой рынок». А вот введение ценовых потолков на энергоресурсы и политизация энергетики наоборот приведет «к дефициту и проблемам с энергообеспечением», добавил он.
«Ценовой потолок является актом беспрецедентного вмешательства в рыночные принципы функционирования нефтяного рынка, что неизбежно приведет к падению инвестиций, снижению предложения и дефицита предложения топлива и любых других биржевых товаров, к которым может быть применен данный механизм в будущем», — подытожил Новак.
Ранее сообщалось, что страны G7 планируют ввести ценовой потолок на нефть из России 23 ноября.