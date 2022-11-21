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1 час назад

Новак рассказал об ответных мерах РФ на ценовой потолок на нефть

Елена Прошина

Россия не станет поставлять нефть или нефтепродукты в страны, которые введут ценовой потолок на ее нефть. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Александр Новак. Его слова приводит ТАСС.

Новак рассказал об ответных мерах РФ на ценовой потолок на нефть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы не планируем поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут применять принцип ценового потолка. Вместо этого Россия переориентирует поставки на рыночно-ориентированных партнеров или сократит добычу», — сказал Новак.

По его словам, такое решение лишь «подтвердит статус надежного поставщика энергии на мировой рынок». А вот введение ценовых потолков на энергоресурсы и политизация энергетики наоборот приведет «к дефициту и проблемам с энергообеспечением», добавил он.

США приготовились выпустить новые рекомендации по потолку цен на нефть из России

«Ценовой потолок является актом беспрецедентного вмешательства в рыночные принципы функционирования нефтяного рынка, что неизбежно приведет к падению инвестиций, снижению предложения и дефицита предложения топлива и любых других биржевых товаров, к которым может быть применен данный механизм в будущем», — подытожил Новак.

Ранее сообщалось, что страны G7 планируют ввести ценовой потолок на нефть из России 23 ноября.

Экономика,Александр Новак,
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