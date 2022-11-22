Поставки нефти из РФ в Северную Европу рухнули на 90%

Поставки нефти из России в государства Северной Европы существенно сократились к концу ноября с февраля текущего года - на 90%. Об этом сообщает Bloomberg.

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До начала действия ограничений Евросоюза в отношении нефти из РФ остается две недели.

Отмечается, что в начале февраля ежедневный объем соответствующих поставок на этом направлении превышал 1,2 млн баррелей. В осенний период он составил 95 тыс. баррелей в сутки.

Роттердам – единственное европейское направление морских перевозок за пределами Средиземноморского и Черноморского бассейнов.

Некоторое время назад европейские страны решили прекратить импорт российской нефти. Речь идет, в частности, о Литве, Франции и Германии. Затем на это пошла Польша.

В настоящее время в Азию направляют три четверти сырья, которое загружается в балтийских портах.

Согласно данным агентства, в ноябре суммарный объем поставок из РФ сократился до 2,67 млн баррелей, что является девятинедельным минимумом. Также зафиксирован рост объемов нефти на судах, которые следуют в Китай, Индию и Турцию (до 2,45 млн баррелей в день).