Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
USD 60.74EUR 62.12
Войти в почту
1 час назад

Bloomberg: поставки нефти из РФ в Северную Европу рухнули на 90%

Лера Букина

Поставки нефти из России в государства Северной Европы существенно сократились к концу ноября с февраля текущего года - на 90%. Об этом сообщает Bloomberg.

Поставки нефти из РФ в Северную Европу рухнули на 90%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

До начала действия ограничений Евросоюза в отношении нефти из РФ остается две недели.

Отмечается, что в начале февраля ежедневный объем соответствующих поставок на этом направлении превышал 1,2 млн баррелей. В осенний период он составил 95 тыс. баррелей в сутки.

Роттердам – единственное европейское направление морских перевозок за пределами Средиземноморского и Черноморского бассейнов.

Некоторое время назад европейские страны решили прекратить импорт российской нефти. Речь идет, в частности, о Литве, Франции и Германии. Затем на это пошла Польша.

В настоящее время в Азию направляют три четверти сырья, которое загружается в балтийских портах.

Согласно данным агентства, в ноябре суммарный объем поставок из РФ сократился до 2,67 млн баррелей, что является девятинедельным минимумом. Также зафиксирован рост объемов нефти на судах, которые следуют в Китай, Индию и Турцию (до 2,45 млн баррелей в день).

Ранее газета The Sunday Times опубликовала статью, в которой говорится, что Великобритания продолжает закупки нефти из России. Согласно утверждению автора, она делает это через третьи страны.

Экономика,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители