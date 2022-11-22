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1 час назад

Россия отправила в Китай рекордный объём золота

Говорит Москва

Речь идёт о поставках, произведённых в октябре.

Россия отправила в Китай рекордный объем золота
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Импорт в натуральном выражении увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 2,16 тонн.

Об этом со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР пишет РБК. Издание отмечает, что в документе говорится о необработанных или полуобработанных формах золота.

Поставки в денежном выражении также увеличились вдвое — до 124,6 млн долларов. Судя по ежемесячной статистике Китая, это самая крупная партия, как минимум, с 2016 года, подчёркивает РБК.

При этом Москва — не главный поставщик этого драгметалла в Китай. В числе лидеров — Швейцария, Канада, ЮАР и Австралия.

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