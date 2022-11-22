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1 час назад

Минфин выполнил платеж в рублях по купону евробондов с погашением в 2027 году и 2032 году

ТАССиещё 1

Минфин России выполнил платеж в рублях по купону еврооблигаций с погашением в 2027 в 2032 году в общей сумме 37,2 млн евро (2,3 млрд рублей). Об этом во вторник сообщает министерство.

Минфин выполнил платеж в рублях по купону евробондов
Фото: ТАССТАСС

"Минфин России информирует, что в соответствии с указом президента Российской Федерации от 22 июня 2022 г. № 394 "О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте" средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2027 году (ISIN: RU000A102CK5) и в 2032 году (ISIN: RU000A102CL3) в общей сумме 2,3 млрд руб. (эквивалент 37,2 млн. евро) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий")", - поясняется в сообщении.

Экономика,Минфин России,Национальный расчетный депозитарий,
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