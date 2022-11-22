Китай уменьшил закупки нефти из РФ в ожидании скидки

Китайские покупатели нефти решили частично уменьшить закупки нефти из России, ожидая возможной скидки после введения потолка цен на топливо. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на трейдеров и участников рынка.

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Знакомые с ситуацией трейдеры заявили, что некоторые партии нефти из России с погрузкой в декабре остаются непроданными, так как покупатели из Китая пока не решаются закрыть сделки. Речь идет о том, что участники рынка ожидают дальнейшего развития событий после того, как будет применен ценовой потолок на нефть из России.

В публикации добавили, что сибирская нефть ESPO пользуется популярностью у китайских НПЗ. При этом участники рынка готовы ссылаться на ценовой потолок, при этом его не поддерживая, так как его условия почти не отличаются от текущих цен.

20 ноября ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР сообщил, что по итогам первых десяти месяцев текущего года Россия нарастила объемы поставок нефти в Китай на 9,5% в годовом выражении — до 71,97 млн тонн. С начала осени Россия стабильно занимала второе место в списке главных поставщиков нефти в Китай.