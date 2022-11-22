Российский миллиардер предсказал будущее экономики страны

Крупнейший акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков считает, что экономический рост в РФ ожидается в 2024 году. Соответствующим мнением он поделился в ходе выступления на форуме Финансового университета в Москве, передает «Интерфакс».

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По его словам, основная задача страны – преодолеть потери в сфере технологий после того, как с рынка ушли глобальные лидеры.

Евтушенков предупреждает о том, что «в течение 2023 года будет тяжело». Однако, по его словам, «в 2024 году будет значительно легче». Акционер уверен, что в этот период будет наблюдаться определенный экономический подъем.

Его оценка сходится с официальным макропрогнозом. По данным Минэкономразвития, в стране в 2022 году ожидается спад ВВП на 2,9%, падение в 2023 году на 0,8% и повышение на 2,6% в 2024 и 2025 годах.

Евтушенков подчеркнул, что сейчас наблюдается процесс адаптации бизнес-связей под новые условия. На это уйдет «еще какое-то время», заявил предприниматель.

Основной вызов для России - технологическое отставание, которое может наблюдаться в стране, подчеркнул Евтушенков.