Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 60.66EUR 62.18
Войти в почту
1 час назад

Россия нарастила закупки ряда товаров у Китая

Елена Прошина

Импорт товаров в Россию из Китая за десять месяцев 2022 года вырос почти на 13% к тому же периоду прошлого года. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на статистику Главного таможенного управления КНР.

Россия нарастила закупки ряда товаров у Китая
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Больше всего Россия нарастила закупки грузовых автомобилей (в 3,5 раза к январю — октябрю 2021 года), новых резиновых шин и покрышек (в 2,1 раза) и экскаваторов и погрузчиков (в 2 раза).

Также вырос импорт насосов и компрессоров, кранов, клапанов и вентилей (на 19%). Предполагается, что увеличение экспорта данных категорий товаров произошло на фоне ухода из РФ из-за санкций со стороны США, Японии и стран Евросоюза многих компаний.

В «РБК» отметили, что ключевой продукцией по закупкам России из Китая остаются телефоны и вычислительные машины, но с января по ноябрь в 2022 году их поставки не выросли, а наоборот значительно снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (на 15,5%). Также сократился импорт легковых автомобилей (на 8%) и автокомпонентов (на 2%).

Годом ранее самыми популярными по закупкам из Китая товарами в России являлись одежда из натурального меха, электронагревательные приборы, микроволновки, электроплиты, лампы и светильники.

Экономика,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители