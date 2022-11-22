Россия нарастила закупки ряда товаров у Китая

Импорт товаров в Россию из Китая за десять месяцев 2022 года вырос почти на 13% к тому же периоду прошлого года. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на статистику Главного таможенного управления КНР.

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Больше всего Россия нарастила закупки грузовых автомобилей (в 3,5 раза к январю — октябрю 2021 года), новых резиновых шин и покрышек (в 2,1 раза) и экскаваторов и погрузчиков (в 2 раза).

Также вырос импорт насосов и компрессоров, кранов, клапанов и вентилей (на 19%). Предполагается, что увеличение экспорта данных категорий товаров произошло на фоне ухода из РФ из-за санкций со стороны США, Японии и стран Евросоюза многих компаний.

В «РБК» отметили, что ключевой продукцией по закупкам России из Китая остаются телефоны и вычислительные машины, но с января по ноябрь в 2022 году их поставки не выросли, а наоборот значительно снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (на 15,5%). Также сократился импорт легковых автомобилей (на 8%) и автокомпонентов (на 2%).