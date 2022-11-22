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1 час назад

Украина получила €2,5 млрд макрофинансовой помощи от Евросоюза

Газета.Ruиещё 1

В рамках программы макрофинансовой помощи Евросоюза, Украина получила еще €2,5 млрд. Об этом сообщает пресс-служба украинского Министерства финансов.

Украина получила €2,5 млрд макрофинансовой помощи от ЕС
Фото: DepositphotosDepositphotos

«Полученные средства в значительной степени помогут обеспечить срочные расходы государственного бюджета и поддержать экономическую стабильность в государстве», — заявил глава Минфина Украины Сергей Марченко, поблагодарив ЕС за финансовую поддержку.

Общая сумма предоставленной Украине макрофинансовой помощи Евросоюза, начиная с 24 февраля, достигает €6,7 млрд, добавили в ведомстве. Последний транш предполагается произвести до конца 2022 года.

Финансирование по этой программе в сумме составляет €5 млрд.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев получил свыше $23 млрд иностранной финансовой помощи после начала боевых действий в стране в конце февраля.

Экономика,Денис Шмыгаль,Сергей Марченко,ЕС,
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