Украина получила €2,5 млрд макрофинансовой помощи от ЕС

В рамках программы макрофинансовой помощи Евросоюза, Украина получила еще €2,5 млрд. Об этом сообщает пресс-служба украинского Министерства финансов.

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«Полученные средства в значительной степени помогут обеспечить срочные расходы государственного бюджета и поддержать экономическую стабильность в государстве», — заявил глава Минфина Украины Сергей Марченко, поблагодарив ЕС за финансовую поддержку.

Общая сумма предоставленной Украине макрофинансовой помощи Евросоюза, начиная с 24 февраля, достигает €6,7 млрд, добавили в ведомстве. Последний транш предполагается произвести до конца 2022 года.

Финансирование по этой программе в сумме составляет €5 млрд.