Украина получила €2,5 млрд макрофинансовой помощи от ЕС

В рамках программы макрофинансовой помощи Евросоюза, Украина получила еще €2,5 млрд. Об этом сообщает пресс-служба украинского Министерства финансов.
«Полученные средства в значительной степени помогут обеспечить срочные расходы государственного бюджета и поддержать экономическую стабильность в государстве», — заявил глава Минфина Украины Сергей Марченко, поблагодарив ЕС за финансовую поддержку.
Общая сумма предоставленной Украине макрофинансовой помощи Евросоюза, начиная с 24 февраля, достигает €6,7 млрд, добавили в ведомстве. Последний транш предполагается произвести до конца 2022 года.
Финансирование по этой программе в сумме составляет €5 млрд.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев получил свыше $23 млрд иностранной финансовой помощи после начала боевых действий в стране в конце февраля.