Киев отверг обвинение РФ в "оседании" газа для Молдавии

Компания "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) отрицает, что часть газа, который "Газпром" поставляет в Молдавию транзитом через Украину, остается в стране.

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Ранее "Газпром" заявил, что фиксирует "оседание" на Украине российского газа, который должны были поставить в Молдавию, и с 28 ноября начнет сокращать подачу газа для транзита через Украину, если транзитный дисбаланс сохранится.

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"Все объемы [газа], которые были приняты на точке входа из РФ "Суджа", в частности для дальнейшей транспортировки потребителям Молдовы, были переданы в точках выхода из Украины в Молдову "Алексеевка" и "Гребеники" в полном объеме. Это подтверждено всеми необходимыми документами, подписанными со смежными операторами, одним из которых является сам "Газпром", - утверждается в сообщении, опубликованном во вторник на сайте ОГТСУ.

В компании заявили, что с сентября 2022 года Молдавия ввела практику виртуального реверса газа на точках соединения с Украиной, такой формат поставок осуществляется через пункт "Гребеники".

"Виртуальный реверс - это один из наиболее прогрессивных коммерческих методов европейского рынка газа, также способствующий уменьшению негативного влияния от транспортировки газа на окружающую среду", - утверждают в ОГТСУ.

В то же время украинская компания обвинила компанию "Газпром" в том, что, заявляя о снижении объемов транспортировки газа в Молдавию, она пытается лишить Кишинев возможности использовать украинскую газотранспортную систему и подземные хранилища газа, а также заблокировать виртуальный реверс.