Глава ВТО призвала не допустить раскола мировой торговой системы

Гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала считает, что нельзя допустить фрагментации международной торговой системы, так как это усилило бы уязвимость государств перед такими проблемами, требующими совместных действий, как изменение климата, пандемия, инфляция и отсутствие продовольственной безопасности. Об этом она заявила, выступая с лекцией в Институте Лоуи в Сиднее. Текст выступления опубликовала во вторник вечером в Женеве пресс-служба ВТО.

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Оконджо-Ивеала обратила внимание на высказываемую в мире обеспокоенность по поводу "будущего глобальной торговой системы в свете растущей геополитической напряженности", в частности, трений между США и Китаем. Она подчеркнула, что "фрагментация и разобщение" этой системы "были бы не только экономически дорогостоящими, но и оставили все страны более уязвимыми перед общими глобальными проблемами, которые представляют сейчас наибольшие угрозы для наших жизней и средств к существованию". "История показывает, что разрыв экономических связей с большей вероятностью повышает геополитические трения, нежели смягчает их", - констатировала гендиректор.

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По ее словам, мир столкнулся сейчас с многочисленными кризисными явлениями - "поликризисом". Это - изменение климата, пандемия, события на Украине, замедление темпов экономического развития, инфляция, отсутствие продовольственной безопасности, ужесточение монетарной политики и долговой стресс. В этих условиях "многостороннее сотрудничество и солидарность нужны как никогда".

Сославшись на выводы экономистов ВТО, Оконджо-Ивеала отметила, что в случае раскола глобальной экономики на два блока мировой ВВП в долгосрочном плане сократился бы как минимум на 5%. Альтернативой такому расколу она назвала "реглобализацию", подчеркнув, что "более диверсифицированные рынки усилили бы устойчивость поставок к потрясениям".