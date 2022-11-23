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1 час назад

Глава ВТО призвала не допустить раскола мировой торговой системы

ТАСС

Гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала считает, что нельзя допустить фрагментации международной торговой системы, так как это усилило бы уязвимость государств перед такими проблемами, требующими совместных действий, как изменение климата, пандемия, инфляция и отсутствие продовольственной безопасности. Об этом она заявила, выступая с лекцией в Институте Лоуи в Сиднее. Текст выступления опубликовала во вторник вечером в Женеве пресс-служба ВТО.

Глава ВТО призвала не допустить раскола мировой торговой системы
Фото: ТАССТАСС

Оконджо-Ивеала обратила внимание на высказываемую в мире обеспокоенность по поводу "будущего глобальной торговой системы в свете растущей геополитической напряженности", в частности, трений между США и Китаем. Она подчеркнула, что "фрагментация и разобщение" этой системы "были бы не только экономически дорогостоящими, но и оставили все страны более уязвимыми перед общими глобальными проблемами, которые представляют сейчас наибольшие угрозы для наших жизней и средств к существованию". "История показывает, что разрыв экономических связей с большей вероятностью повышает геополитические трения, нежели смягчает их", - констатировала гендиректор.

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По ее словам, мир столкнулся сейчас с многочисленными кризисными явлениями - "поликризисом". Это - изменение климата, пандемия, события на Украине, замедление темпов экономического развития, инфляция, отсутствие продовольственной безопасности, ужесточение монетарной политики и долговой стресс. В этих условиях "многостороннее сотрудничество и солидарность нужны как никогда".

Сославшись на выводы экономистов ВТО, Оконджо-Ивеала отметила, что в случае раскола глобальной экономики на два блока мировой ВВП в долгосрочном плане сократился бы как минимум на 5%. Альтернативой такому расколу она назвала "реглобализацию", подчеркнув, что "более диверсифицированные рынки усилили бы устойчивость поставок к потрясениям".

Гендиректор подчеркнула, что, хотя "стратегическая конкуренция является реальностью", мировому сообществу необходимо "стратегическое сотрудничество". Участие стран в работе таких организаций, как ВТО, поможет укрепить доверие и "справиться с сегодняшними трениями и будущими проблемами". Оконджо-Ивеала выразила уверенность, что, несмотря на перемены на планете за последние 75 лет, "торговля все еще может стать силой мира в XXI веке, как это было во второй половине ХХ века".

Экономика,ВТО,
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