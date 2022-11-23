Евросоюз может перенести решение по потолку цен на газ на декабрь

Решение о введении ограничений цен на газ в ЕС может быть перенесено на декабрь. Как пишет в среду газета La Repubblica , предложение Еврокомиссии в его нынешнем виде не удовлетворит страны, чьи министры по энергетической безопасности должны собраться на очередное заседание 24 ноября.

Как указывает издание, понятие потолка цен в нынешнем предложение фактически отсутствует, поскольку условия для его введения таковы, что мера не сможет быть применена. Так, ограничение вступает в силу, если цена газа на протяжении не менее двух недель будет превышать на Амстердамской бирже €275 за МВт·ч, а разница с ценой на СПГ должна быть больше €58 не менее 10 дней. Газета указывает, что даже в моменты пиковых цен такие условия не складывались.