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38 минут назад

Repubblica: Евросоюз может перенести решение по потолку цен на газ на декабрь

ТАСС

Решение о введении ограничений цен на газ в ЕС может быть перенесено на декабрь. Как пишет в среду газета La Repubblica, предложение Еврокомиссии в его нынешнем виде не удовлетворит страны, чьи министры по энергетической безопасности должны собраться на очередное заседание 24 ноября.

Евросоюз может перенести решение по потолку цен на газ на декабрь
Фото: ТАССТАСС

Как указывает издание, понятие потолка цен в нынешнем предложение фактически отсутствует, поскольку условия для его введения таковы, что мера не сможет быть применена. Так, ограничение вступает в силу, если цена газа на протяжении не менее двух недель будет превышать на Амстердамской бирже €275 за МВт·ч, а разница с ценой на СПГ должна быть больше €58 не менее 10 дней. Газета указывает, что даже в моменты пиковых цен такие условия не складывались.

Как пишет издание, такое предложение ЕК может привести к росту цен на газ, а принять решение вряд ли удастся, и оно будет, скорее в его, отложено до следующего заседания профильных министров - 19 декабря.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
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