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28 минут назад

Чемезов заявил, что санкции Запада меньше всего сказались на российском ОПК

Елена Прошина

Введенные против России ограничения и уход из страны западных компаний меньше всего повлияли на работу оборонно-промышленного комплекса. Сильнее всего пострадали автомобиле- и авиастроение. Об этом заявил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов в преддверии 15-летнего юбилея госкорпорации в интервью ТАСС.

Назван наименее пострадавший от западных санкций сектор экономики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он рассказал, что невозможно отрицать негативные последствия от ухода западных компаний из России. Наименее серьезный удар был нанесен военно-промышленному комплексу, больше всего западные ограничения повлияли на такие отрасли, как автомобиле- и авиастроение. При этом Чемезов подчеркнул, что для России произошедшее не стало катастрофой, наоборот — это «окно возможностей. По его словам, впервые за много лет российские авиационные предприятия получили шанс занять отечественный рынок, так как из страны навсегда ушли Airbus и Boeing.

Генеральный директор Ростеха выразил уверенность в том, что без первой волны санкций в 2014 году России было бы куда тяжелее справляться с ограничениями, введенными Западом после начала боевых действия на территории Украины. Он отметил, что с 2014 года России удалось наладить импортозамещение в медицине, авиации, электронике, энергетическом машиностроении и других сегментах.

Экономика,Сергей Чемезов,Boeing,
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