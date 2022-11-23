Рост цен почти в 70 странах мира достиг многолетних максимумов

Годовая инфляция в 69 странах мира достигла максимальных значений в сентябре 2023 года. Самые высокие темпы продемонстрировала Европа — в 27 государствах региона инфляция на пике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб.

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Исследование агентства основано на данных статистики 193 стран из состава ООН. В финальной выборке оказались 155 государств из семи регионов мира: Африка к югу от Сахары, Азия, Северная Африка, Ближний Восток, Океания, Европа, Северная и Южная Америки.

В нескольких европейских странах темпы роста цен достигли критически высоких значений — Боснии и Герцеговине (17,3%), Германии (10%), Нидерландах (14,5%) и на Шри-Ланке (73,7%).

В Австралии побит самый старый рекорд — там инфляция ускорилась до максимальных с 1952 года значений. В Бельгии темпы повышения стоимости товаров и услуг в сентябре достигли двузначных значений, побив рекорд 1975 года. Инфляция в Дании, Великобритании и на Мальте вернулась на сорок лет назад. Темпы роста цен в Италии, Финляндии, Норвегии, Марокко, Туниса и Королевства Тонга превзошли показатели 1980-х годов.

Швеция, Австралия, Португалия, Чехия, Аргентина, Сенегал и Хорватия в сентябре столкнулись с наибольшей инфляцией с начала 1990-х годов. Еще одиннадцать стран, включая Литву, Польшу, Латвию, Венгрию, Турцию и Болгарию, вернулись к показателям второй половины 1990-х годов.