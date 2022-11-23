Европа начала тратить запасы ПХГ вдвое интенсивнее обычного

Европа нарастила расход топлива из подземных хранилищ газа (ПХГ) из-за первых холодов, превысив средний многолетний показатель для этого времени почти в два раза, написало агентство «Интерфакс».

При этом погода в регионе в ноябре находится в пределах климатической нормы. Средняя температура за месяц лишь на один градус выше показателей ноября 2021 года. В октябре вовсе было теплее средней температуры на три градуса.

Сезон отбора газа в Европе начался 14 ноября. За последние сутки объем выработки обновил максимальное значение с начала расходования запасов. Кроме того, начало сезона обновило самый поздний срок за историю наблюдений GIE (с 2011 года). Предыдущий наиболее поздний отбор фиксировали в 2013 году.

В первой половине ноября газета «Коммерсантъ» написала, что Евросоюз (ЕС) смог заполнить свои хранилища газа перед наступлением зимы, даже несмотря на полное прекращение поставок топлива со стороны России.