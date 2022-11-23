Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
USD 60.66EUR 62.18
Войти в почту
1 час назад

"Интерфакс" сообщил, что Европа начала тратить запасы ПХГ в два раза интенсивнее обычного

Европа нарастила расход топлива из подземных хранилищ газа (ПХГ) из-за первых холодов, превысив средний многолетний показатель для этого времени почти в два раза, написало агентство «Интерфакс».

Европа начала тратить запасы ПХГ вдвое интенсивнее обычного
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

При этом погода в регионе в ноябре находится в пределах климатической нормы. Средняя температура за месяц лишь на один градус выше показателей ноября 2021 года. В октябре вовсе было теплее средней температуры на три градуса.

Сезон отбора газа в Европе начался 14 ноября. За последние сутки объем выработки обновил максимальное значение с начала расходования запасов. Кроме того, начало сезона обновило самый поздний срок за историю наблюдений GIE (с 2011 года). Предыдущий наиболее поздний отбор фиксировали в 2013 году.

В первой половине ноября газета «Коммерсантъ» написала, что Евросоюз (ЕС) смог заполнить свои хранилища газа перед наступлением зимы, даже несмотря на полное прекращение поставок топлива со стороны России.

Ранее 23 ноября газета La Repubblica написала, что решение о введении ограничений цен на газ в Евросоюзе (ЕС) могут перенести до следующего саммита альянса, который запланировали на 19 декабря.

Экономика,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители