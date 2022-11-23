ЦБ реализовал возможность международных переводов в СБП

Трансграничные переводы через Систему быстрых платежей (СБП) запустили с июля этого года. В настоящее время 12 иностранных банков из Киргизии, Таджикистана и Узбекистана подключены к данной услуге, заявил заместитель директора департамента национальной платежной системы Банка России Олег Перестенко в ходе конференции Ассоциации российских банков (АРБ), передает ТАСС.
«С июля этого года реализована возможность трансграничных переводов через иностранные банки-косвенные участники», - подчеркнул он.
Систему быстрых платежей разработали Центробанк и НСПК. Ее запустили в РФ в начале 2019 года.
Ранее ЦБ сообщил о введении комиссии в шесть рублей за трансграничный перевод через систему быстрых платежей (СБП).
В ноябре директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина заявила, что регулятор выступил за продление на следующий год программы компенсации расходов малому и среднему бизнесу за использование системы быстрых платежей (СБП). С соответствующим предложением регулятор обратился к правительству РФ.