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46 минут назад

12 иностранных банков подключились к СБП

Лера Букина

Трансграничные переводы через Систему быстрых платежей (СБП) запустили с июля этого года. В настоящее время 12 иностранных банков из Киргизии, Таджикистана и Узбекистана подключены к данной услуге, заявил заместитель директора департамента национальной платежной системы Банка России Олег Перестенко в ходе конференции Ассоциации российских банков (АРБ), передает ТАСС.

ЦБ реализовал возможность международных переводов в СБП
Фото: ТАССТАСС

«С июля этого года реализована возможность трансграничных переводов через иностранные банки-косвенные участники», - подчеркнул он.

Систему быстрых платежей разработали Центробанк и НСПК. Ее запустили в РФ в начале 2019 года.

Ранее ЦБ сообщил о введении комиссии в шесть рублей за трансграничный перевод через систему быстрых платежей (СБП).

В ноябре директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина заявила, что регулятор выступил за продление на следующий год программы компенсации расходов малому и среднему бизнесу за использование системы быстрых платежей (СБП). С соответствующим предложением регулятор обратился к правительству РФ.

Экономика,Банк России,НСПК,Правительство РФ,
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