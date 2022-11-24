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1 час назад

Глава Минфина Силуанов заявил об отсутствии компромисса с ЦБ по криптовалютам

Газета.Ruиещё 1

Минфин и Центробанк не смогли достичь компромисса в вопросе регулирования криптовалют. Об этом на встрече со студентами ВУЗов в рамках онлайн-марафона «ФинЗОЖ» заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, передает РИА Новости.

Силуанов заявил об отсутствии компромисса с ЦБ по криптовалютам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На наш взгляд, можно было бы постепенно развивать и наш крипторынок, делать это можно постепенно. Но закрывать глаза на то, что есть на самом деле, наверное, это неправильно было бы. Поэтому мы за то, чтобы легализовать этот сектор. Это позиция Минфина. Но Центральный банк пока еще имеет другое мнение на этот счет», — отметил Силуанов.

По его словам, в Госдуме был разработан законопроект, который регулировал майнинг криптовалют. Однако ЦБ, как стена, защищается всеми силами от того, чтобы криптовалюта входила в оборот.

Он добавил, что сейчас криптовалюта стала данностью, с помощью которой можно совершать множество операций. При этом все это происходит на зарубежной инфраструктуре, а доходы от этого никто не получает. То есть все совершается нелегально. Поэтому лучше иметь закрепленное законом правовое регулирование, чем его отсутствие.

18 ноября основатель и генеральный директор компании BitRiver Игорь Рунец в разговоре с РИА Новости заявил, что если законопроект о регулировании майнинга будет одобрен, то в первый год после его принятия бюджет России может пополниться суммой в 50 млрд рублей.

Экономика,Антон Силуанов,Госдума,
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