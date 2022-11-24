Силуанов заявил об отсутствии компромисса с ЦБ по криптовалютам

«На наш взгляд, можно было бы постепенно развивать и наш крипторынок, делать это можно постепенно. Но закрывать глаза на то, что есть на самом деле, наверное, это неправильно было бы. Поэтому мы за то, чтобы легализовать этот сектор. Это позиция Минфина. Но Центральный банк пока еще имеет другое мнение на этот счет», — отметил Силуанов.