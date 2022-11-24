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18 минут назад

FT: энергетический кризис в Европе затянется на несколько лет

ТАССиещё 1

Энергетический кризис в Европе затянется на несколько лет. Об этом в четверг сообщила газета Financial Times со ссылкой на прогнозы ряда экспертов.

FT: энергетический кризис в Европе затянется на несколько лет
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам представителя швейцарско-нидерландского нефтетрейдера Vitol Сида Бамбавале, "Европа переживает газовый кризис, он будет продолжаться в течение двух-трех лет". Несмотря на "потраченные сотни миллиардов евро", заполнение хранилищ и оказание помощи домохозяйствам, "опасность кризиса велика, поэтому не надо создавать ложное чувство безопасности", добавил эксперт.

Он и другие специалисты, опрошенные газетой, рекомендуют значительно снизить спрос на энергию и обеспечить дополнительные поставки природного газа (ПГ). По мнению исполнительного директора Vitol Рассела Харди, "для сдерживания спроса на топливо важно, чтобы цены на энергоносители оставались высокими".

Энергетический кризис в ЕС усугубился в начале июля, когда возникли первые перебои с поставками газа из России в ряд стран сообщества, обусловленные в том числе проблемами с техническим обслуживанием турбин трубопровода "Северный поток" из-за санкций Запада. После этого Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться в упреждающем порядке к полному прекращению поставок ПГ из РФ и ввела в действие план добровольного сокращения его потребления на 15% на период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
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