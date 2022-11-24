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25 минут назад

Оценено влияние потолка цен на нефть на доходы России

Лера Букина

Введение западными странами предельной стоимости нефти из России практически никак не отразится на доходах государства в краткосрочной перспективе. Об этом сообщило агентство Reuters.

Оценено влияние потолка цен на нефть на доходы России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет об уровне в $65-70 за баррель.

Как отмечается, влияние будет не таким большим в связи с тем, что клиенты из Азии сейчас приобретают нефть по аналогичной цене.

Подчеркивается, что Запад намерен прибегнуть к введению потолка цен на нефть из России 5 декабря. По словам источников агентства, в настоящее время при цене нефти Brent на рынке в $85 за баррель власти Индии приобретают российскую нефть с дисконтом, что вписывается в потолок стоимости, который предлагает Запад.

Ранее агентство Reuters, ссылаясь на представителя Министерства финансов США высокого ранга, сообщило, что США и их союзники намерены пересматривать предельную цену на российскую нефть несколько раз в год, а не каждый месяц. По его словам, власти страны хотят добиться определенности на рынке, в этой связи целью является корректировка стоимости «на регулярной основе, что, с моей точки зрения, будет выглядеть, надеюсь, скорее, ежеквартально или даже раз в полгода».

Экономика,Казначейство США,
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