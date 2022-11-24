Оценено влияние потолка цен на нефть на доходы России

Введение западными странами предельной стоимости нефти из России практически никак не отразится на доходах государства в краткосрочной перспективе. Об этом сообщило агентство Reuters.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Речь идет об уровне в $65-70 за баррель.

Как отмечается, влияние будет не таким большим в связи с тем, что клиенты из Азии сейчас приобретают нефть по аналогичной цене.

Подчеркивается, что Запад намерен прибегнуть к введению потолка цен на нефть из России 5 декабря. По словам источников агентства, в настоящее время при цене нефти Brent на рынке в $85 за баррель власти Индии приобретают российскую нефть с дисконтом, что вписывается в потолок стоимости, который предлагает Запад.