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1 час назад

Путин: потолок цен на нефть из России может привести к тяжелым последствиям

Газета.Ruиещё 1

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани заявил, что попытки введения потолка цен на нефть из России могут привести к тяжелым последствиям. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Кремля.

Путин: потолок цен на нефть из России может привести к тяжелым последствиям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в ходе разговора стороны обсудили попытки западных стран ввести ограничения на стоимость нефти из РФ.

«Владимир Путин подчеркнул, что подобные действия противоречат принципам рыночных отношений и с высокой вероятностью приведут к тяжелым последствиям для глобального рынка энергоресурсов», — сказано в сообщении.

Также в пресс-релизе указано, что Путин и ас-Судани положительно оценили совместную работу в рамках «ОПЕК плюс», которая позволяет обеспечивать стабильность мирового рынка нефти.

Экономика,Владимир Путин,ОПЕК,
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