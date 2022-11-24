Путин: потолок цен на нефть из России может привести к тяжелым последствиям

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани заявил, что попытки введения потолка цен на нефть из России могут привести к тяжелым последствиям. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Кремля.