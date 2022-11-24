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41 минуту назад

Поставки нефти по «Дружбе» в Словакию прерваны

Елена Прошина

В связи с отключением электроэнергии Словакия перестала получать российскую нефть по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на братиславский телеканал.

Поставки нефти по «Дружбе» в Словакию прерваны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Словакия получала нефть от России по южной ветке трубопровода. В четверг, 24 ноября, из-за перебоев с электроэнергией поставки по нему прекратились. При этом Чехия продолжила получать топливо за счет оперативных запасов в Словакии.

Россия пригрозила остановить поставку нефти в ряд стран

Ранее сообщалось о прекращении поставок по «Дружбе» на Украине. Спустя несколько часов нефть продолжила поступать адресатам.

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