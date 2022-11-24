Поставки нефти по «Дружбе» в Словакию прерваны

В связи с отключением электроэнергии Словакия перестала получать российскую нефть по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на братиславский телеканал.

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Словакия получала нефть от России по южной ветке трубопровода. В четверг, 24 ноября, из-за перебоев с электроэнергией поставки по нему прекратились. При этом Чехия продолжила получать топливо за счет оперативных запасов в Словакии.