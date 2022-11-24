В России может начаться обязательная маркировка вейпов

В пресс-службе Минпромторга заявили, что обязательная маркировка вейпов в России может начаться 15 декабря. Об этом сообщает ТАСС.
«Минпромторг России во исполнение поручения правительства Российской Федерации подготовил и внес в правительство проект постановления, который предусматривал досрочное завершение эксперимента по маркировке никотинсодержащих жидкостей и начало обязательной маркировки жидкостей с 1 ноября 2022 года. Однако в дальнейшем правительством было принято решение о переносе указанного срока на 15 декабря 2022 года. В настоящее время указанный проект постановления в редакции, предусматривающей начало обязательной маркировки никотинсодержащих жидкостей с 15 декабря 2022 года, находится в правительстве», – сказано в сообщении пресс-службы ведомства.
В Минпромторге также уточнили, что проект постановления предусматривает обязательную маркировку только для жидкостей электронных систем доставки никотина. При этом законопроект не касается многоразовых устройств, которые нагревают или генерируют такие жидкости.
Эксперимент по маркировке электронных сигарет начался 1 февраля 2022 года. В июле Союз предприятий индустрии никотинсодержащих изделий предложил Минпромторгу включить в этот эксперимент и безникотиновые жидкости для вейпов.
Ранее в Минпромторге заявили, что на маркетплейсах необходим баланс между защитой и открытостью рынка.