В России может начаться обязательная маркировка вейпов

«Минпромторг России во исполнение поручения правительства Российской Федерации подготовил и внес в правительство проект постановления, который предусматривал досрочное завершение эксперимента по маркировке никотинсодержащих жидкостей и начало обязательной маркировки жидкостей с 1 ноября 2022 года. Однако в дальнейшем правительством было принято решение о переносе указанного срока на 15 декабря 2022 года. В настоящее время указанный проект постановления в редакции, предусматривающей начало обязательной маркировки никотинсодержащих жидкостей с 15 декабря 2022 года, находится в правительстве», – сказано в сообщении пресс-службы ведомства.