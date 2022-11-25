Британия столкнулась с дефицитом куриных яиц

Основные причины дефицита – птичий грипп в США и Европе, а также общая инфляция на продовольственные товары. В октябре в списке продовольственной инфляции в США яйца оказались на первой строчке. В Венгрии власти ограничили цены на этот товар. В целом жители Западных стран, столкнувшись с финансовыми трудностями, пытаются заменить мясо другими продуктами, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg .

Кроме того, свою роль играет приближение Рождества – в это время спрос на яйца обычно растет, как и в целом в зимний период. Bloomberg пишет, что ситуация в Великобритании может ухудшиться – стоимость кормов для кур выросла, это привело к сокращению их маржи. Треть членов Британской ассоциации производителей яиц сообщили, что либо сокращают поголовье кур, либо приостанавливают яичное животноводство, некоторые вообще решили прекратить им заниматься. При этом указывается на невозможность быстро увеличить объемы поставок – по словам замглавы совета по птицеводству Национального союза фермеров Филла Кроули, «курица несет то, что несет курица».