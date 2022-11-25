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1 час назад

Bloomberg сообщило о сохранении в Британии проблемы с дефицитом куриных яиц

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

В Великобритании сохраняется дефицит куриных яиц, ситуация может ухудшиться, сообщают информационные агентства.

Британия столкнулась с дефицитом куриных яиц
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Основные причины дефицита – птичий грипп в США и Европе, а также общая инфляция на продовольственные товары. В октябре в списке продовольственной инфляции в США яйца оказались на первой строчке. В Венгрии власти ограничили цены на этот товар. В целом жители Западных стран, столкнувшись с финансовыми трудностями, пытаются заменить мясо другими продуктами, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

Кроме того, свою роль играет приближение Рождества – в это время спрос на яйца обычно растет, как и в целом в зимний период. Bloomberg пишет, что ситуация в Великобритании может ухудшиться – стоимость кормов для кур выросла, это привело к сокращению их маржи. Треть членов Британской ассоциации производителей яиц сообщили, что либо сокращают поголовье кур, либо приостанавливают яичное животноводство, некоторые вообще решили прекратить им заниматься. При этом указывается на невозможность быстро увеличить объемы поставок – по словам замглавы совета по птицеводству Национального союза фермеров Филла Кроули, «курица несет то, что несет курица».

Напомним, о том, что в Великобритании возник дефицит яиц сообщалось в начале ноября. Супермаркеты начали переговоры о возможностях преодоления дефицита с помощью увеличения импорта из-за границы и ограничения продажи.

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