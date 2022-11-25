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1 час назад

Минфин назвал условие обмена замороженных иностранных и российских активов

Лера Букина

Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил о проработке Министерством финансов возможностей обмена замороженных за границей активов российских инвесторов на имеющиеся в РФ иностранные активы. Соответствующее заявление он сделал в ходе интервью телеканалу «Россия-24», передает ТАСС.

Минфин допускает обмен замороженными в ЕС и России активами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Министр подчеркнул, что реализовать меру возможно. Однако, как уточнил он, для этого требуется принятие нескольких законодательных решений. Речь идет о шагах, которые позволят использовать замороженные средства иностранных инвесторов, замороженные в РФ, «на расчеты по тем активам, которые заморожены за рубежом».

«Непростая ситуация вот. Есть тоже такие инициативы. Но они находятся в стадии рассмотрения», - заявил Силуанов, уточнив, что пока речь идет о начальной стадии изучения вопроса.

Силуанов, комментируя варианты урегулирования ситуации, указал на выверку объема замороженных активов и получение соответствующих подтверждений.

Ранее газета Politico, ссылаясь на документ Еврокомиссии, сообщила, что объем замороженных в Евросоюзе российских активов оценивается в 68 млрд евро. Основная доля приходится на Бельгию - 50 млрд евро.

Экономика,Антон Силуанов,Еврокомиссия,ЕС,
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