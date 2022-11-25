Минфин допускает обмен замороженными в ЕС и России активами

Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил о проработке Министерством финансов возможностей обмена замороженных за границей активов российских инвесторов на имеющиеся в РФ иностранные активы. Соответствующее заявление он сделал в ходе интервью телеканалу «Россия-24», передает ТАСС.

Министр подчеркнул, что реализовать меру возможно. Однако, как уточнил он, для этого требуется принятие нескольких законодательных решений. Речь идет о шагах, которые позволят использовать замороженные средства иностранных инвесторов, замороженные в РФ, «на расчеты по тем активам, которые заморожены за рубежом».