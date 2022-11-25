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32 минуты назад

Reuters: Южная Корея поставляет нефтепродукты из России через Тунис

Газета.Ru

Южная Корея увеличила поставки лигроина (тяжелого бензина) из России через Тунис в другие страны. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные отчетов компании Refinitiv.

Южная Корея использует Тунис для закупки нефтепродуктов из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным Refinitiv, в прошлом году Южная Корея закупила у России 590 тыс. тонн топлива. Однако после введения антироссийских санкций поставки существенно уменьшились. При этом в октябре Сеул импортировал 740 тыс. баррелей, или около 82 тыс. тонн лигроина из Туниса. А уже в ноябре этот объем вырастет до 274 тыс. тонн.

Эксперты рынка указали на то, что изменение маршрута связано с желанием избежать внимания западных стран, чтобы воспользоваться более дешевым топливом из России.

17 ноября в пресс-релизе организации сообщалось, что государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco собирается вложить $7 млрд в создание нового нефтехимического производства в Южной Корее. В сообщении добавили, что текущая сумма инвестиций — это лишь часть от суммы в $30 млрд, которые компания собирается вложить в южнокорейские проекты.

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