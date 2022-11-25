В ЕК сделали неожиданное заявление о запрете на импорт газа из России

Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что работу над введением запрета на импорт российского газа в страны сообщества не проводили. Он уточнил, что и сейчас ЕК не работает в данном направлении. Соответствующее заявление было сделано в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.

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Мамер подчеркнул, что Европа лишь принимала ограничительные меры в отношении российской нефти, импортируемой в ЕС через трубопроводы с несколькими исключениями. По его словам, от ЕК никогда не звучали планы по введению запрета в отношении российского газа.

Ранее стало известно о сокращении интенсивности расходования газа из подземных хранилищ Европы в связи с наступлением более мягкой погоды. Ожидается, что она сохранится в регионе до конца недели. На следующей неделе вновь прогнозируется понижение температуры. Заявка на транзит российского газа через Украину зафиксирована на уровне предыдущих дней и месяцев.