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24 минуты назад

В ЕК сделали неожиданное заявление о запрете на импорт газа из РФ

Лера Букина

Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что работу над введением запрета на импорт российского газа в страны сообщества не проводили. Он уточнил, что и сейчас ЕК не работает в данном направлении. Соответствующее заявление было сделано в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.

В ЕК сделали неожиданное заявление о запрете на импорт газа из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мамер подчеркнул, что Европа лишь принимала ограничительные меры в отношении российской нефти, импортируемой в ЕС через трубопроводы с несколькими исключениями. По его словам, от ЕК никогда не звучали планы по введению запрета в отношении российского газа.

В ЕС предварительно договорились о механизме регулирования цен на газ

Ранее стало известно о сокращении интенсивности расходования газа из подземных хранилищ Европы в связи с наступлением более мягкой погоды. Ожидается, что она сохранится в регионе до конца недели. На следующей неделе вновь прогнозируется понижение температуры. Заявка на транзит российского газа через Украину зафиксирована на уровне предыдущих дней и месяцев.

Как сообщило РИА Новости, министры энергетики стран из состава Европейского союза решили исключить российский газ из контрактов на совместные закупки. В 2023 году страны ЕС приобретут через механизм совместных закупок как минимум 13,5 миллиарда кубометров или 15% всего газа, который требуется для заполнения хранилищ.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
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