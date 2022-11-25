Экономика Германии показала неожиданно высокий рост в третьем квартале, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны. ВВП вырос на 0,4 процента по отношению ко второму кварталу, что на 0,1 процентных пункта больше, чем ведомство прогнозировало 28 октября.

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Несмотря на сложную ситуацию в мировой экономике, в том числе на последствия пандемии, энергетический кризис и влияние военных действий на Украине, ВВП Германии рос и в первом (на 0,8 процента), и во втором (на 0,1 процента) кварталах, а в третьем он наконец достиг докризисного уровня четвертого квартала 2019 года. Экономика страны остается стабильной, отмечает управление.

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Ключевой причиной для сохраняющегося роста экономики стало улучшение ситуации с потребительской активностью со стороны домохозяйств на 1 процент по сравнению со вторым кварталом.

«Несмотря на продолжающийся резкий рост цен и усиливающийся энергетический кризис, потребители воспользовались возможностью больше путешествовать и выходить на улицу после пандемии», — указывает агентство.

Рекордно высокого уровня также достигла занятость. Количество работающих граждан в третьем квартале выросло на 490 тысяч, или на 1,1 процента, по сравнению с прошлым годом и составило 45,6 миллиона.

При этом экономика ФРГ показала более высокий рост, чем экономика Евросоюза в целом, которая увеличилась в третьем квартале только на 0,2 процента, так же как в Испании и Франции. ВВП Италии вырос на 0,5 процента, а США — на 0,6 процента. Однако в некоторых граничащих с Германией странах (Австрия, Бельгия, Нидерланды, Чехия) зафиксировано снижение объема ВВП. По сравнению с третьим кварталом 2021 года экономика ЕС выросла с июля по сентябрь 2022 года на 2,4 процента против 1,3 процента в Германии.