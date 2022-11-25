ЕС перенес переговоры о лимите цен на российскую нефть

Дипломаты стран Евросоюза перенесли до следующей недели запланированные на пятницу переговоры по вопросу введения потолка цен на российскую нефть. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
"Ни [сегодня] вечером, ни на этой неделе встречи не будет", - приводит агентство слова источника.
Переговоры переносятся из-за разницы в позициях европейских дипломатов по данному вопросу.
Ранее агентство Bloomberg сообщило о планах дипломатов стран ЕС встретиться в пятницу вечером, чтобы попытаться достичь окончательного соглашения о потолке цен на российскую нефть.
Группа семи (G7) по инициативе США намерена ввести потолок цен на российскую нефть, опираясь на то, что большинство транспортных компаний и страховщиков базируются в странах G7 или их союзниках. Речь идет о Греции, Кипре, Мальте и других малых членах ЕС.
В четверг пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин в телефонной беседе с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани подчеркнул, что попытки ввести потолок цен на нефть из России могут привести к тяжелым последствиям для глобального рынка энергоресурсов.