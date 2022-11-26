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1 час назад

Трем странам предрекли валютный кризис

Lenta.ruиещё 1

Ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков заявил, что валютный кризис, при котором наблюдается резкая девальвация национальной валюты и большая волатильность, нередко грозит развивающимся странам. Об этом он рассказал в беседе с агентством «Прайм».

Трем странам предрекли валютный кризис
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По мнению Кочеткова, валютный кризис в Турции, Шри-Ланке и Аргентине является довольно ожидаемыми, однако похожие риски грозят еще трем странам — Великобритании, Японии и США. Аналитик уточнил, что фунт стерлингов в Британии серьезно упал, когда правительство страны стало задумываться об уменьшении налогов и увеличении расходов.

Специалист также предрек валютный кризис в Японии, которая обладает высоким уровнем государственного долга к ВВП — 230 процентов,. Эта тенденция приводит к резкому падению национальной валюты.

Экономика,Андрей Кочетков,
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