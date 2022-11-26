Трем странам предрекли валютный кризис

Ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков заявил, что валютный кризис, при котором наблюдается резкая девальвация национальной валюты и большая волатильность, нередко грозит развивающимся странам. Об этом он рассказал в беседе с агентством «Прайм».

По мнению Кочеткова, валютный кризис в Турции, Шри-Ланке и Аргентине является довольно ожидаемыми, однако похожие риски грозят еще трем странам — Великобритании, Японии и США. Аналитик уточнил, что фунт стерлингов в Британии серьезно упал, когда правительство страны стало задумываться об уменьшении налогов и увеличении расходов.