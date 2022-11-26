СМИ: Кремль готовит особый закон по торговле нефтью

Российские власти готовят указ главы государства, который предполагает запрет национальным компаниям, а также трейдерам, покупающим нефть из России, продавать ее тем, кто участвует в ценовом потолке, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на Bloomberg.

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По данным источников агентства, указ президента РФ запретит вести дела как с компаниями, так и со странами, присоединившимися к механизму ограничения цен на российское сырье. При этом собеседник не дал точного определения того, как будет осуществляться данный механизм.

Однако известно, что инициатива запретит любое упоминание предельной цены в контрактах на российскую нефть или нефтепродукты. Также проект закона должен исключить погрузку, предназначенную для любых стран, которые введут санкции на нефть из России.

Министры энергетики стран Европейского союза соберутся на новое обсуждение по ограничению «потолка цен» на российскую нефть 13 декабря.

Ранее они достигли приватного соглашения по наименее спорным деталям мер по борьбе с энергетическим кризисом, однако не смогли прийти к соглашению по так называемому механизму коррекции газового рынка. Если согласие будет достигнуто, то лидеры европейских государств подпишут соглашение 15-16 декабря.