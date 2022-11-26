Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
55 минут назад

СМИ: Кремль готовит особый закон по торговле нефтью

Елена Прошина

Российские власти готовят указ главы государства, который предполагает запрет национальным компаниям, а также трейдерам, покупающим нефть из России, продавать ее тем, кто участвует в ценовом потолке, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на Bloomberg.

СМИ: Кремль готовит особый закон по торговле нефтью
Фото: ТАССТАСС

По данным источников агентства, указ президента РФ запретит вести дела как с компаниями, так и со странами, присоединившимися к механизму ограничения цен на российское сырье. При этом собеседник не дал точного определения того, как будет осуществляться данный механизм.

Однако известно, что инициатива запретит любое упоминание предельной цены в контрактах на российскую нефть или нефтепродукты. Также проект закона должен исключить погрузку, предназначенную для любых стран, которые введут санкции на нефть из России.

Министры энергетики стран Европейского союза соберутся на новое обсуждение по ограничению «потолка цен» на российскую нефть 13 декабря.

Ранее они достигли приватного соглашения по наименее спорным деталям мер по борьбе с энергетическим кризисом, однако не смогли прийти к соглашению по так называемому механизму коррекции газового рынка. Если согласие будет достигнуто, то лидеры европейских государств подпишут соглашение 15-16 декабря.

Кроме того, Бельгия, Испания, Италия, Польша и Греция дали понять, что не согласятся на ограничительные меры в целом, пока не будет решен вопрос с «потолком цен» на газ.

Экономика,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители