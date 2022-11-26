Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+6° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
1 час назад

Текущий кризис в экономике России продлится еще полтора года – эксперт

Авторадио

Экономический кризис, который переживает Россия, продлится примерно полтора года, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук Александр Широв.

Спрогнозирована продолжительность кризиса в экономике России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отсчет кризису, подчеркнул эксперт, пошел со второго квартала этого года. Эксперт отметил, что спад произошел он не в одночасье.

Оценено влияние санкций на Россию и Европу

Кризисная ситуация развивалась плавно. Сейчас, по его словам, мы переживаем пиковый период кризиса.

При этом Широв обратил внимание на то, что, так как экономика России достаточно плавно входила в кризис, соответственно, и плавно она будет из него выходить.

Экономика,Александр Широв,РАН,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители