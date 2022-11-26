Спрогнозирована продолжительность кризиса в экономике России

Отсчет кризису, подчеркнул эксперт, пошел со второго квартала этого года. Эксперт отметил, что спад произошел он не в одночасье.

Кризисная ситуация развивалась плавно. Сейчас, по его словам, мы переживаем пиковый период кризиса.

При этом Широв обратил внимание на то, что, так как экономика России достаточно плавно входила в кризис, соответственно, и плавно она будет из него выходить.