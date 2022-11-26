Спрогнозирована продолжительность кризиса в экономике России

Экономический кризис, который переживает Россия, продлится примерно полтора года, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук Александр Широв.
Отсчет кризису, подчеркнул эксперт, пошел со второго квартала этого года. Эксперт отметил, что спад произошел он не в одночасье.
Кризисная ситуация развивалась плавно. Сейчас, по его словам, мы переживаем пиковый период кризиса.
При этом Широв обратил внимание на то, что, так как экономика России достаточно плавно входила в кризис, соответственно, и плавно она будет из него выходить.