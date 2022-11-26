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1 час назад

Правительство одобрило упрощение процедуры ввоза средств связи

Майк Габриелян

Правительство РФ упростило процедуру ввоза радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств на территорию страны. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Правительство одобрило упрощение процедуры ввоза средств связи
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 71 Федерального закона "О связи" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Весной компании Ericsson и Nokia прекратили поставки в Россию оборудования для сотовой связи. Это сказалось на обеспеченности российского рынка необходимым оборудованием. В ответ правительство РФ легализовало параллельный импорт востребованных зарубежных товаров.

Ранее финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia попросил у США и Финляндии разрешения для поставок в Россию.

Экономика,Госдума,Правительство РФ,
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