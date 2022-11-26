Правительство одобрило упрощение процедуры ввоза средств связи

Правительство РФ упростило процедуру ввоза радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств на территорию страны. Об этом сообщается на сайте кабмина.
«Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 71 Федерального закона "О связи" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Весной компании Ericsson и Nokia прекратили поставки в Россию оборудования для сотовой связи. Это сказалось на обеспеченности российского рынка необходимым оборудованием. В ответ правительство РФ легализовало параллельный импорт востребованных зарубежных товаров.
Ранее финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia попросил у США и Финляндии разрешения для поставок в Россию.