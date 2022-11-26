ФРГ ведет "деликатные переговоры о диверсификации поставок нефти"

Парламентский статс-секретарь Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ Михаэль Кельнер заявил, что на фоне отказа от поставок российской нефти власти Германии ведут "деликатные переговоры о диверсификации поставок" черного золота, в том числе для обеспечения снабжения нефтеперерабатывающего завода в Шведте (федеральная земля Бранденбург) на востоке Германии, ранее получавшего нефть по трубопроводу "Дружба". В частности, в ближайшее время в экономическом ведомстве ФРГ ожидается делегация из Казахстана. Об этом в субботу сообщила газета Junge Welt.

По ее информации, в настоящее время власти Германии ищут варианты для обеспечения энергоснабжения в условиях эмбарго на нефть из РФ. Однако уже сейчас НПЗ в Шведте вынужден работать на половину от своей мощности. Откуда он будет получать нефть в дальнейшем - до сих пор неясно. Обсуждаются поставки через польский порт в Гданьске или из Казахстана, указывает газета. От предприятия в Шведте, где работают 1,2 тыс. человек, зависит снабжение многих заправок в Берлине и Бранденбурге.

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Парламентский статс-секретарь Минэкономики ФРГ в ходе беседы с трудовым коллективом НПЗ в Шведте, как пишет издание, объявил о том, что власти ФРГ "проводят деликатные переговоры о диверсификации поставок". "Рассматриваются все возможности, и в ближайшее время в Минэкономики ожидается делегация из Казахстана", - приводит слова Кельнера "Юнге вельт". Однако, как сообщала радиостанция MDR, поставки нефти из Казахстана можно ожидать не ранее, чем через шесть месяцев.

В свою очередь управляющий директор НПЗ в Шведте Ральф Шайрер подчеркнул, что завод продолжит производство в новом году, но, вероятно, в меньшем объеме. Но стабильности, к которой люди в Шведте привыкли до сих пор, по его словам, "определенно больше не будет". Недавно он даже говорил об "остаточном риске" для НПЗ, поскольку пока можно покрыть примерно половину потребности - если не возникнут осложнения. Если бы поставки нефти были полностью остановлены, запасов НПЗ хватило бы примерно на неделю, резюмирует издание.