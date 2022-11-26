Баку назвали «троянским конем» Кремля

Россия свела на нет эффективность санкций Запада с помощью Азербайджана. Об этом пишет французский портал Atlantico.

Фото: Total Total

Отмечается, что в настоящее время Азербайджан занимает важное место в европейской энергетической системе. Авторы статьи напомнили, что в июле текущего года Баку и Евросоюз подписали газовое соглашение, которое предусматривает удвоение импорта природного газа в контексте сокращения российских поставок. Кроме того, президент Еврокомиссии назвала Баку надежным партнером. Однако страна также зарекомендовала себя как транзитный узел для нефти, идущей из Москвы в европейский регион. При этом эксперты обратили внимание на расхождение в объемах между количеством топлива, добываемого в Азербайджане, и экспортом в Европу.

Видео дня

«Становится ясно, что российское топливо попадает в азербайджанскую нефтяную систему, обеспечивающую ее транзит в ЕС через Турцию», — утверждает издание.

Таким образом, Баку уже может служить тем энергетическим хабом, который предлагала создать в Турции Москва. Подобная переориентация поставок энергоносителей загоняет Евросоюз в стратегический и моральный тупик, поскольку она не позволяет Европе диверсифицировать поставки топлива и снижает эффект антироссийских санкций, считают авторы статьи.

«Баку служит троянским конем для Кремля и обогащается за счет санкций, оплачиваемых европейскими потребителями», — говорится в материале. Кроме того, сложившуюся ситуацию Atlantico сочла похожей на «ловушку Фукидида», популяризированную американским профессором Грэхамом Аллиссоном.

Он описывал ситуацию, в которой доминирующая держава, охваченная страхом и движимая неправильными решениями, оказывается в ловушке новой сильной державы.

Как считает издание, Европе необходимо пересмотреть свою стратегию. В противном случае она продолжит усиливать другие государства и ослаблять себя.