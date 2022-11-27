Нерыночная фиксация цен на какой-либо товар в мире еще не тестировалась, санкционеры хотят стать "первопроходцами". При этом Евросоюз отказался только что от идеи установления предельной цены на российский газ - как невыполнимой.

По нефти "дедлайн" - 5 декабря, когда вступит в силу запрет европейским организациям на оказание услуг по морской перевозке, техническому содействию, посредничеству, финансированию и страхованию сделок по продаже российской нефти и нефтепродуктов (по нефтепродуктам эмбарго вступит в силу 5 февраля 2023 года) третьим странам. Однако в случае установления ценового потолка, компании, его соблюдающие, будут свободны от ограничений. С 5 декабря эмбарго вступит в силу только для нефти, отгруженной после этой даты, а полностью - лишь с 19 января.

Россия не раз заявляла, что не будет иметь дело с теми, кто присоединится к такому механизму. Запрет может быть оформлен, например, президентским указом. В то же время, наверное, стоит дождаться, до чего договорятся европейцы, и потом уже окончательно сформулировать ответ.

В ЕС большинство стран согласны на потолок в 65-70 долларов за баррель. Но поляки и балтийские страны настаивают на 30, а то, мол, России слишком много останется для "финансирования военных действий на Украине". Решительное меньшинство грозит наложить вето на "слишком высокий потолок". Однако и такие страны, как Греция и Мальта, не хотят опускаться по цене, боясь потерять огромный рынок нефтеперевозок своим танкерным флотом.

На текущий момент российская нефть Urals, с учетом коммерческих скидок, по факту уже торгуется на уровне, либо даже чуть ниже 65-70 долларов. Да и цена эта прописана в бюджете нашей страны на следующие годы. С другой стороны, по сугубо политическим причинам, важно будет соблюсти в каком-то виде ранее озвученные Москвой условия не продавать нефть тем, кто солидаризируется с данным механизмом, который сам по себе, даже вне зависимости от конкретных цифр, довольно рыхлый.

В частности, разрешены поставки "вне потолка" в Болгарию, Хорватию и страны, не имеющие выхода к морю. Венгрия, Словакия и Чехия импортируют нефть по трубопроводу "Дружба", который не под санкциями.

Остаются поставки нефти, добытой по проекту "Сахалин-2", в Японию. Согласно недавним разъяснениям Минфина США, будет свободна от эмбарго транспортировка морем нефтепродуктов через третьи страны, если там, после таможенной очистки, российская нефть проходит "существенную переработку". В "исключительных случаях" будет разрешена перегрузка нефти (в случае ЧП, например). Наконец, не просматривается эффективного механизма контроля за транспортировкой нефти "теневым танкерным флотом" и под флагом не европейских стран (Либерии, например).

Отдавая дань реальности, США отказались от идеи вводить вторичные санкции за "нарушение потолка цен", если, к примеру, Индия или Китай не будут его соблюдать (а они не будут), но при этом не будут пользоваться западными финансовыми и страховыми компаниями, а также танкерами. Что вполне возможно.

Турция тоже заявила, что не присоединится к механизму. Однако она же объявила о введении с 1 декабря новых требований к перевозке нефти через Босфор: потребуется письмо от страховых компаний о предоставлении судну страхования P&I (protection and indemnity - "защита и компенсация"), необходимого для покрытия ответственности в случаях нанесения ущерба третьим лицам, окружающей среде, грузу, а также всевозможных штрафов. Учитывая, что 95 процентов услуг так называемого P&I-страхования обеспечивает International Group of P&I Club, базирующаяся в Лондоне и соблюдающая антироссийские санкции, российским танкерам такая страховка может оказаться недоступной. Но! Есть вероятность, что будут задействованы варианты страхования танкеров не у европейцев.

Например, Совкомфлот еще летом утверждал, что завершил страхование своих судов у российских страховщиков, и оно соответствует международным правилам. Также сертификаты безопасности, подтверждающие, в том числе, право на получение страховок 80 нефтеналивным танкерам, находящимся под управлением дочки Совкомфлота в Дубае, уже предоставил Индийский регистр судоходства. И в Индии специально для страхования российских нефтеперевозокстраховой создан пул объемом 60 миллионов долларов под эгидой Индийской национальной перестраховочной компании GIC Re.

Определенные возможности по обходу ценового потолка могут появиться также в случаях поставки российской нефти для "существенной переработки" на подконтрольные российским компаниям НПЗ. Не только в Индии, где такой бизнес есть у "Роснефти", но и в Италии, где "Лукойл" имеет два НПЗ, на которые приходится 20 процентов объема нефтеперерабатывающих мощностей страны. Стоит отметить и любопытный - на 85 процентов - взлет за последние два месяца экспорта продуктов нефтепереработки из Турции в ЕС и США. Происходит это за счет роста объемов переработки российской нефти турецкими НПЗ. Вряд ли турки обрежут себе этот поток.

Текущие поставки нефти в страны ЕС (без учета поставок по "Дружбе") таковы: примерно 0,5 миллиона баррелей приходится на Италию, Нидерланды и Румынию, плюс по трубе еще столько же идет в ФРГ и Польшу (ответвление от "Дружбы"), которые по политическим причинам могут сами отказаться от такого импорта.

Крупнейшие покупатели российской нефти на сегодня Китай, Индия и Турция, на которые приходится 2,3 миллиона баррелей в сутки. С помощью вышеупомянутых "лазеек", Россия, возможно, сможет перенаправить значительную часть объема по другим направлениям, используя, в том числе, "теневой танкерный флот", как это давно делает Иран, и избежать резкого падения нефте-экспорта. Эти планы может поломать резкий спад экономики (и спроса на нефть) в Китае из-за ковидных ограничений.