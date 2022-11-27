Нерыночная фиксация цен на какой-либо товар в мире еще не тестировалась, санкционеры хотят стать "первопроходцами". При этом Евросоюз отказался только что от идеи установления предельной цены на российский газ - как невыполнимой.
По нефти "дедлайн" - 5 декабря, когда вступит в силу запрет европейским организациям на оказание услуг по морской перевозке, техническому содействию, посредничеству, финансированию и страхованию сделок по продаже российской нефти и нефтепродуктов (по нефтепродуктам эмбарго вступит в силу 5 февраля 2023 года) третьим странам. Однако в случае установления ценового потолка, компании, его соблюдающие, будут свободны от ограничений. С 5 декабря эмбарго вступит в силу только для нефти, отгруженной после этой даты, а полностью - лишь с 19 января.
Россия не раз заявляла, что не будет иметь дело с теми, кто присоединится к такому механизму. Запрет может быть оформлен, например, президентским указом. В то же время, наверное, стоит дождаться, до чего договорятся европейцы, и потом уже окончательно сформулировать ответ.
В ЕС большинство стран согласны на потолок в 65-70 долларов за баррель. Но поляки и балтийские страны настаивают на 30, а то, мол, России слишком много останется для "финансирования военных действий на Украине". Решительное меньшинство грозит наложить вето на "слишком высокий потолок". Однако и такие страны, как Греция и Мальта, не хотят опускаться по цене, боясь потерять огромный рынок нефтеперевозок своим танкерным флотом.
На текущий момент российская нефть Urals, с учетом коммерческих скидок, по факту уже торгуется на уровне, либо даже чуть ниже 65-70 долларов. Да и цена эта прописана в бюджете нашей страны на следующие годы. С другой стороны, по сугубо политическим причинам, важно будет соблюсти в каком-то виде ранее озвученные Москвой условия не продавать нефть тем, кто солидаризируется с данным механизмом, который сам по себе, даже вне зависимости от конкретных цифр, довольно рыхлый.
В частности, разрешены поставки "вне потолка" в Болгарию, Хорватию и страны, не имеющие выхода к морю. Венгрия, Словакия и Чехия импортируют нефть по трубопроводу "Дружба", который не под санкциями.
Остаются поставки нефти, добытой по проекту "Сахалин-2", в Японию. Согласно недавним разъяснениям Минфина США, будет свободна от эмбарго транспортировка морем нефтепродуктов через третьи страны, если там, после таможенной очистки, российская нефть проходит "существенную переработку". В "исключительных случаях" будет разрешена перегрузка нефти (в случае ЧП, например). Наконец, не просматривается эффективного механизма контроля за транспортировкой нефти "теневым танкерным флотом" и под флагом не европейских стран (Либерии, например).
Отдавая дань реальности, США отказались от идеи вводить вторичные санкции за "нарушение потолка цен", если, к примеру, Индия или Китай не будут его соблюдать (а они не будут), но при этом не будут пользоваться западными финансовыми и страховыми компаниями, а также танкерами. Что вполне возможно.
Турция тоже заявила, что не присоединится к механизму. Однако она же объявила о введении с 1 декабря новых требований к перевозке нефти через Босфор: потребуется письмо от страховых компаний о предоставлении судну страхования P&I (protection and indemnity - "защита и компенсация"), необходимого для покрытия ответственности в случаях нанесения ущерба третьим лицам, окружающей среде, грузу, а также всевозможных штрафов. Учитывая, что 95 процентов услуг так называемого P&I-страхования обеспечивает International Group of P&I Club, базирующаяся в Лондоне и соблюдающая антироссийские санкции, российским танкерам такая страховка может оказаться недоступной. Но! Есть вероятность, что будут задействованы варианты страхования танкеров не у европейцев.
Например, Совкомфлот еще летом утверждал, что завершил страхование своих судов у российских страховщиков, и оно соответствует международным правилам. Также сертификаты безопасности, подтверждающие, в том числе, право на получение страховок 80 нефтеналивным танкерам, находящимся под управлением дочки Совкомфлота в Дубае, уже предоставил Индийский регистр судоходства. И в Индии специально для страхования российских нефтеперевозокстраховой создан пул объемом 60 миллионов долларов под эгидой Индийской национальной перестраховочной компании GIC Re.
Определенные возможности по обходу ценового потолка могут появиться также в случаях поставки российской нефти для "существенной переработки" на подконтрольные российским компаниям НПЗ. Не только в Индии, где такой бизнес есть у "Роснефти", но и в Италии, где "Лукойл" имеет два НПЗ, на которые приходится 20 процентов объема нефтеперерабатывающих мощностей страны. Стоит отметить и любопытный - на 85 процентов - взлет за последние два месяца экспорта продуктов нефтепереработки из Турции в ЕС и США. Происходит это за счет роста объемов переработки российской нефти турецкими НПЗ. Вряд ли турки обрежут себе этот поток.
Текущие поставки нефти в страны ЕС (без учета поставок по "Дружбе") таковы: примерно 0,5 миллиона баррелей приходится на Италию, Нидерланды и Румынию, плюс по трубе еще столько же идет в ФРГ и Польшу (ответвление от "Дружбы"), которые по политическим причинам могут сами отказаться от такого импорта.
Крупнейшие покупатели российской нефти на сегодня Китай, Индия и Турция, на которые приходится 2,3 миллиона баррелей в сутки. С помощью вышеупомянутых "лазеек", Россия, возможно, сможет перенаправить значительную часть объема по другим направлениям, используя, в том числе, "теневой танкерный флот", как это давно делает Иран, и избежать резкого падения нефте-экспорта. Эти планы может поломать резкий спад экономики (и спроса на нефть) в Китае из-за ковидных ограничений.
В ином случае, если ЕС пойдет навстречу полякам по цене, то на фоне предсказуемо жесткого ответа Москвы (не поставлять нефть на таких условиях, вплоть до сокращения добычи) результатом может стать "ценовой шок" - скачок цен до 120 долларов за баррель. Против нынешних средних 80-90. Что ударит в первую очередь по тем, кто затеял всю эту историю.