«Газпром» принял решение по оборудованию после взрывов на «Северных потоках»

Компания «Газпром» намерена законсервировать оборудование на компрессорных станциях «Портовая» и «Славянская», нагнетавших газ в систему газопроводов «Северный поток», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Оба трубопровода не работают. После закрытия все оборудование останется на станциях, перевозить его на другие площадки компания не планирует. При необходимости оно сможет быть введено в работу в короткие сроки.
«Северный поток» и «Северный поток-2» не осуществляли коммерческих поставок газа в Европу на момент взрывов. Поставки по «СП» были остановлены 31 августа, поскольку турбины производства Siemens на станции «Портовая» вышли из строя из-за отсутствия необходимого технического обслуживания из-за ограничительных мер Запада.
«СП-2» так и не ввели в коммерческую эксплуатацию, хотя его строительство завершилось в сентябре 2021 года, а газопровод был заполнен газом в декабре прошлого года.
На компрессорной станции «Портовая» используются девять газоперекачивающих агрегатов. Из них шесть представляют собой газовые турбины Siemens SGT-A65 и еще три — менее мощные SGT-A35. В штатном режиме на «Портовой» в работе должны находиться шесть турбин, из которых пять машин качают газ, а одна находится в резерве. Сейчас ни одна из машин не находится в рабочем состоянии, а одна остается в Германии после ремонта, произведенного в Канаде. На КС «Славянская» установлены 11 ГПА-32 «Ладога».
Как считает Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов, восстановление работоспособности «Северных потоков» вряд ли начнется в ближайшее время, перенос оборудования на другие компрессорные станции также не актуален, так как на «Портовой» используются уникальные газоперекачивающие агрегаты.
Работы по консервации могут занять до трех-пяти месяцев, многое будет зависеть от того, кто к этому будет привлечен. Затраты на консервацию в среднем они могут составить до 2–3 млрд руб., отметил Кондратьев.