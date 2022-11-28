«Газпром» принял решение по оборудованию после взрывов на «Северных потоках»

Компания «Газпром» намерена законсервировать оборудование на компрессорных станциях «Портовая» и «Славянская», нагнетавших газ в систему газопроводов «Северный поток», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

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Оба трубопровода не работают. После закрытия все оборудование останется на станциях, перевозить его на другие площадки компания не планирует. При необходимости оно сможет быть введено в работу в короткие сроки.

«Северный поток» и «Северный поток-2» не осуществляли коммерческих поставок газа в Европу на момент взрывов. Поставки по «СП» были остановлены 31 августа, поскольку турбины производства Siemens на станции «Портовая» вышли из строя из-за отсутствия необходимого технического обслуживания из-за ограничительных мер Запада.

«СП-2» так и не ввели в коммерческую эксплуатацию, хотя его строительство завершилось в сентябре 2021 года, а газопровод был заполнен газом в декабре прошлого года.

На компрессорной станции «Портовая» используются девять газоперекачивающих агрегатов. Из них шесть представляют собой газовые турбины Siemens SGT-A65 и еще три — менее мощные SGT-A35. В штатном режиме на «Портовой» в работе должны находиться шесть турбин, из которых пять машин качают газ, а одна находится в резерве. Сейчас ни одна из машин не находится в рабочем состоянии, а одна остается в Германии после ремонта, произведенного в Канаде. На КС «Славянская» установлены 11 ГПА-32 «Ладога».

Как считает Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов, восстановление работоспособности «Северных потоков» вряд ли начнется в ближайшее время, перенос оборудования на другие компрессорные станции также не актуален, так как на «Портовой» используются уникальные газоперекачивающие агрегаты.