FT: Евросоюз раскололся из-за сигнала Путину

В Евросоюзе идут споры по поводу уровня лимита цен на нефть из России. Предложение представителей Польши по снижению потолка цен на российскую нефть в два раза может нарушить единство Евросоюза. Об этом сообщает международная газета Financial Times.

«Настал момент, когда мы должны послать Путину четкие сигналы о нашем единстве», — написал собеседник издания, комментируя идею Варшавы.

Отмечается, что в ЕС продолжаются споры по поводу уровня лимита цен на российскую нефть. Также этот вопрос должен быть решен задолго до пятого декабря.