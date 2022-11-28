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42 минуты назад

СМИ: в ЕС раскритиковали идею Польши о потолке цен на нефть из РФ

Лера Букина

Снижение потолка цен на российскую нефть вдвое, предложенное властями Польши, способно привести к нарушению единства Евросоюза. Об этом, как утверждает газета Financial Times, сообщил европейский дипломат.

Ранее стало известно о том, что большая часть стран Евросоюза выступила за реализацию инициативы по введению предельной цены на отметке в 65-70 долларов за баррель, однако власти Польши и стран Балтии данный уровень назвали чрезмерно выгодным для российской стороны. Переговоры ЕС по потолку цен на российскую нефть отложили в связи с разногласиями сторон.

По словам собеседника издания, нынешний период является подходящим для того, чтобы послать Москве «четкие сигналы о единстве». Так он прокомментировал инициативу Варшавы.

Согласно информации издания, в ЕС все еще не могут договориться об уровне лимита цен на российскую нефть.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский одобрил инициативу по введению лимита цен на российскую нефть на уровне 30 долларов. Это именно то самое значение, которое предложили власти Польши. Украинский лидер считает, что данный уровень цены ввести целесообразно.

Экономика,Владимир Зеленский,ЕС,
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