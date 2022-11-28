Снижение потолка цен на российскую нефть вдвое, предложенное властями Польши, способно привести к нарушению единства Евросоюза. Об этом, как утверждает газета Financial Times, сообщил европейский дипломат.

Ранее стало известно о том, что большая часть стран Евросоюза выступила за реализацию инициативы по введению предельной цены на отметке в 65-70 долларов за баррель, однако власти Польши и стран Балтии данный уровень назвали чрезмерно выгодным для российской стороны. Переговоры ЕС по потолку цен на российскую нефть отложили в связи с разногласиями сторон.

По словам собеседника издания, нынешний период является подходящим для того, чтобы послать Москве «четкие сигналы о единстве». Так он прокомментировал инициативу Варшавы.

Согласно информации издания, в ЕС все еще не могут договориться об уровне лимита цен на российскую нефть.