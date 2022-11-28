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56 минут назад

Посол РФ в Венесуэле заявил о подвижках в вопросе использования карты "Мир"

Газета.Ruиещё 1

Профильные органы Венесуэлы занимаются вопросом, чтобы найти возможности подключения к российской системе «Мир». Об этом ТАСС заявил посол РФ в республике Сергей Мелик-Багдасаров.

Венесуэла рассматривает подключение к платежной системе «Мир»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Подвижки, разумеется, есть. Профильные структуры находятся в контакте, но о каких-либо конкретных сроках сейчас было бы преждевременно говорить», — отметил Мелик-Багдасаров.

По его словам, венесуэльская сторона имеет полную информацию о подключении к системе «Мир». Поэтому процесс рассмотрения требует как проведения анализов, так и детальной проработки.

Он добавил, что успехи российской стороны с интернационализацией системы «Мир» вызывают у западных стран «животную ненависть». Поэтому страх по потере доминирующего положения в валютно-финансовой сфере делает свое дело.

22 ноября агентство Bloomberg сообщило, что отказ шести из девяти стран обслуживать платежную систему «Мир» можно назвать «крахом» России в желании создать свою альтернативу Visa и Mastercard в условиях экономических санкций.

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