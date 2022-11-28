В России возник дефицит строителей

Стройиндустрии не хватает почти 25 процентов от необходимого числа работников, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК) и Sherpa Group.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Самая главная проблема для отрасли — возникший дефицит квалифицированных специалистов и рабочей силы. Около 90 процентов опрошенных ожидают в ближайшие полгода ухудшения ситуации. Причина нехватки строителей — переезд некоторых специалистов за рубеж и возвращение трудовых мигрантов к себе на родину, где спрос на рабочую силу тоже увеличивается. Это происходит в том числе из-за переноса некоторыми российскими компаниями своих инвестпроектов в страны СНГ.

В России за последний год число вакансий в строительстве взлетело на 46 процентов. Кадровый голод фиксируется также на фоне увеличения объемов строительства в рамках нацпроектов, отмечают эксперты.