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39 минут назад

Власти Италии настаивают на изменениях в предложении ЕК по потолку цен на газ

Газета.Ru

Министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин заявил, что Италия не будет голосовать за предложение Еврокомиссии касательно введения ценового потолка на природный газ, если оно не будет изменено.

Италия предъявила ультиматум Еврокомиссии по потолку цен на газ
Фото: Газета.ruГазета.ru

«Если предложение останется без изменений, мы не будем за него голосовать», — приводит РИА Новости заявление Пикетто-Фратина.

По словам министра, итальянское предложение состоит в том, чтобы установить критерии вмешательства в случае чрезмерных колебаний цены на газ на европейском уровне.

«Потолок должен быть антиспекулятивным, а не антирыночным механизмом», — подчеркнул он, добавив, что Италия настаивает на введении так называемого «динамического механизма» в отношении цены на газ.

«Итальянское предложение состоит в том, чтобы оценить... гипотезу введения механизма, основанного на спреде между европейскими и мировыми ценами на СПГ», — сказал министр.

Ранее Пикетто-Фратин заявлял, что соглашение между странами Евросоюза по вопросу введения потолка цен на газ может быть достигнуто на следующей встрече министров энергетики ЕС, которая запланирована на 13 декабря.

В то же время в Кремле подчеркнули, что Россия не станет «стрелять себе в ногу» в случае введения Евросоюзом потолка цен на российские энергоресурсы, поэтому откажется от торговли нефтью и газом со странами, которые введут его.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
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