Италия предъявила ультиматум Еврокомиссии по потолку цен на газ

Министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин заявил, что Италия не будет голосовать за предложение Еврокомиссии касательно введения ценового потолка на природный газ, если оно не будет изменено.

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«Если предложение останется без изменений, мы не будем за него голосовать», — приводит РИА Новости заявление Пикетто-Фратина.

По словам министра, итальянское предложение состоит в том, чтобы установить критерии вмешательства в случае чрезмерных колебаний цены на газ на европейском уровне.

«Потолок должен быть антиспекулятивным, а не антирыночным механизмом», — подчеркнул он, добавив, что Италия настаивает на введении так называемого «динамического механизма» в отношении цены на газ.

«Итальянское предложение состоит в том, чтобы оценить... гипотезу введения механизма, основанного на спреде между европейскими и мировыми ценами на СПГ», — сказал министр.

Ранее Пикетто-Фратин заявлял, что соглашение между странами Евросоюза по вопросу введения потолка цен на газ может быть достигнуто на следующей встрече министров энергетики ЕС, которая запланирована на 13 декабря.