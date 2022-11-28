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26 минут назад

В Европе признали обход санкций преступлением

Лера Букина

Советом Европейского союза было единогласно утверждено решение о включении обхода или нарушения европейских санкций в список уголовных преступлений в Евросоюзе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление, которое распространил законодательный орган ЕС.

В Европе признали обход санкций преступлением
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Весной текущего года Еврокомиссия выступила с инициативой по внесению обхода санкций в перечень уголовных преступлений.

В понедельник, 28 ноября, Совету ЕС удалось утвердить решение. Сейчас уголовные преступления на уровне всего Евросоюза - терроризм, торговля людьми и сексуальная эксплуатация женщин и детей, незаконный оборот наркотиков и оружия, отмывание денег, коррупция, киберпреступления, оргпреступность.

Отмечается, что от Еврокомиссии требуется представление предложения по директиве, содержащей ключевые правила, связанные с определением преступлений по обходу и нарушению санкций и наказанию за подобные нарушения. Она должна быть утверждена не только в Совете ЕС, но и в Европарламенте.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о работе ЕК над девятым пакетом санкций против России.

Экономика,Европарламент,Совет Европы,Еврокомиссия,ЕС,
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