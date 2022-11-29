Путин и Токаев обсудили создание «тройственного газового союза»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и его российский коллега Владимир Путин встретились в Кремле, где обсудили создание «тройственного газового союза» между Россией, Казахстаном и Узбекистаном. Об этом пишет РИА Новости.

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Как сообщил пресс-секретарь казахстанского лидера Руслан Желдибай, цель такого союза — «координация действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана».

По словам Желдибая, президенты Казахстана и России считают, что нужно провести детальные переговоры «с участием экспертов трех стран для поиска рационального решения данного вопроса с учетом интересов всех заинтересованных сторон».