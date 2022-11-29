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57 минут назад

Кудрин подтвердил уход с поста главы Счетной палаты

Вечерняя Москваиещё 1

Алексей Кудрин во вторник, 29 ноября, подтвердил свой уход с поста главы Счетной палаты.

Кудрин объявил об уходе с поста главы Счетной палаты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Я покидаю пост председателя Счетной палаты, о чем подал соответствующее заявление президенту Российской Федерации в установленном порядке, — написал Кудрин в Telegram-канале.

По его словам, после 25 лет госслужбы ему захотелось сосредоточиться на больших проектах, связанных с развитием частных инициатив.

Во вторник Совфед получил представление президента РФ о снятии Кудрина с поста главы Счетной палаты. По словам главы профильного комитета СФ Анатолия Артамонова, палата рассмотрит вопрос о досрочном освобождении Кудрина от полномочий 29 ноября.

25 ноября сообщалось, что Алексей Кудрин покинет свой пост до конца текущего года. По информации СМИ, после ухода он перейдет на работу в «Яндекс». На фоне подобных сообщений появилась информация, что пост Кудрина займет первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Однако 27 ноября помощник депутата заявила, что какая-либо информация о назначении Жукова на пост главы Счетной палаты на данный момент отсутствует.

Экономика,Алексей Кудрин,Александр Жуков,Анатолий Артамонов,Счетная палата,Яндекс,Совет Федерации,Госдума,
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