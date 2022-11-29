Катар согласился на долгосрочные поставки СПГ в Германию

Ранее сообщалось, что Германия и Катар столкнулись с трудностями в переговорах по долгосрочному контракту на поставки СПГ из-за разногласий по ключевым условиям, включая продолжительность срока его действия. По данным агентства Reuters, ФРГ не хотела соглашаться на условия Катара по подписанию контрактов на срок не менее 20 лет. Такие контракты должны обеспечить поставки огромных объемов СПГ, необходимых ФРГ для снижения зависимости от российского природного газа. Кроме того, Катар, крупнейший в мире поставщик СПГ, указывает такие условия, как оговорка о пункте назначения, которая не позволит Берлину перенаправить газ в другие регионы Европы.