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20 минут назад

СМИ: Катар подписал контракт на поставки СПГ в Германию с 2026 года

ТАСС

Катарская компания Qatar Energy подписала долгосрочный контракт с американской фирмой ConocoPhillips на поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Германию с 2026 года. Об этом сообщило во вторник Qatar News Agency.

Катар согласился на долгосрочные поставки СПГ в Германию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его информации, согласно контракту, в ФРГ будет поставлено около 2 млн тонн СПГ. Контракт рассчитан на 15 лет.

Как заявил в связи с подписанием контракта государственный министр по делам энергетики эмирата Саад бен Шарида аль-Кааби, "Катар отделяет вопросы политики от торговли".

Ранее сообщалось, что Германия и Катар столкнулись с трудностями в переговорах по долгосрочному контракту на поставки СПГ из-за разногласий по ключевым условиям, включая продолжительность срока его действия. По данным агентства Reuters, ФРГ не хотела соглашаться на условия Катара по подписанию контрактов на срок не менее 20 лет. Такие контракты должны обеспечить поставки огромных объемов СПГ, необходимых ФРГ для снижения зависимости от российского природного газа. Кроме того, Катар, крупнейший в мире поставщик СПГ, указывает такие условия, как оговорка о пункте назначения, которая не позволит Берлину перенаправить газ в другие регионы Европы.

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