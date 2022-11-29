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19 минут назад

Новак допускает строительство дополнительных нефтепроводов в Китай

Лера Букина

Россия не исключает того, что приступит к строительству дополнительных нефтепроводов в Китай. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак, передает РБК.

Новак допустил строительство новых нефтепроводов в Китай
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Он подчеркнул, что в стране пока не приняли решения по данному вопросу.

«Конкретных решений пока по этому поводу нет. Теоретически это можно не исключать, если такие договоренности и интерес будут», — отметил Новак.

Также, по словам вице-премьера, Россия находится на второй строчке по поставкам нефти в Китай. Она наращивает морские поставки на рынок КНР, уточнил Новак.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что компании удается обеспечивать 7% потребности Китая в нефти. Он указал на рост объема поставок с января по октябрь - на 9,5%, почти до 72 млн т.

Сечин также подчеркнул, что российская сторона за девять месяцев смогла обеспечить почти четверть импорта угля в КНР, поставив 53 млн т. По его мнению, поставки СПГ из России в КНР в перспективе достигнут объемов экспорта по трубопроводу.

Экономика,Игорь Сечин,Александр Новак,Роснефть,
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