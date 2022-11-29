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1 час назад

В Минтрансе России сообщили о проблемах российских судовладельцев с документами в Китае

RT на русскомиещё 4

Российские судовладельцы сталкиваются с отказом Китая признавать страховые документы, выданные российскими страховщиками и Российской национальной перестраховочной компанией (РНПК), заявил замглавы Минтранса Александр Пошивай.

Российские судовладельцы столкнулись с проблемой в Китае
Фото: globallookpress.com © Konstantin Kokoshkingloballookpress.com © Konstantin Kokoshkin

«Российские судовладельцы сталкиваются с отказами властей и компаний КНР в части признания страховых документов на суда и грузы, выданные вышесказанными страховыми компаниями», — цитирует его РИА Новости.

По словам Пошивая, в Москве хотели бы предложить Пекину рассмотреть возможность признания отечественных сертификатов и документов, гарантирующих финансовое покрытие рисков.

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Ранее председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что власти Китая будут выстраивать более тесное партнёрство с Россией в сфере энергетики.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил об увеличении объёма поставок нефти в Китай за период с января по октябрь на 9,5%, почти до 72 млн т.

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