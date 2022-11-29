Мишустин заявил о росте доходов бюджета вопреки санкциям

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что за последние девять месяцев доходы российского бюджета выросли на десять процентов (до 20 триллионов рублей), несмотря на санкции. Об этом сообщает «Интерфакс».
Бюджетные расходы увеличились на 5,5 процента (до 19,5 триллиона рублей), в том числе из-за роста социальных выплат.
Мишустин заявил, что санкции не нарушили устойчивость финансовой системы России. На макроэкономическую стабильность ограничения также не повлияли.
Премьер отметил, что стабилизировать экономическую ситуацию и сохранить рабочие места удалось благодаря системным мерам.
В Центробанке ранее сообщили, что в 2022 году ВВП России упадет меньше, чем ожидалось (на 3 - 3,5 процента вместо четырех - шести процентов), но темпы его восстановления в 2023 - 2025 годах также будут более медленными.
В ЦБ считают, что по итогам 2022 года цены вырастут на 12–13 процентов, а в 2023-м инфляция составит пять - семь процентов. Инфляция вернется к целевому показателю в четыре процента в 2024 году.