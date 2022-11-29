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1 час назад

Мишустин заявил о росте доходов бюджета вопреки санкциям

Мария Иванова

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что за последние девять месяцев доходы российского бюджета выросли на десять процентов (до 20 триллионов рублей), несмотря на санкции. Об этом сообщает «Интерфакс».

Мишустин заявил о росте доходов бюджета вопреки санкциям
Фото: Wikimedia.orgWikimedia.org

Бюджетные расходы увеличились на 5,5 процента (до 19,5 триллиона рублей), в том числе из-за роста социальных выплат.

Мишустин заявил, что санкции не нарушили устойчивость финансовой системы России. На макроэкономическую стабильность ограничения также не повлияли.

Премьер отметил, что стабилизировать экономическую ситуацию и сохранить рабочие места удалось благодаря системным мерам.

В Центробанке ранее сообщили, что в 2022 году ВВП России упадет меньше, чем ожидалось (на 3 - 3,5 процента вместо четырех - шести процентов), но темпы его восстановления в 2023 - 2025 годах также будут более медленными.

В ЦБ считают, что по итогам 2022 года цены вырастут на 12–13 процентов, а в 2023-м инфляция составит пять - семь процентов. Инфляция вернется к целевому показателю в четыре процента в 2024 году.

Экономика,Михаил Мишустин,Банк России,
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